Ben Affleck vende donuts para anúncio e surpreende J.Lo

"Bem vindo à Dunkin. Como é que pode ser tão bom e tão barato?". É assim que começa a publicidade, de apenas trinta segundos, onde é possível ver Ben Affleck com a farda da empresa, a atender pedidos e a vender donuts e café.A cara dos clientes diz tudo, é que para quem apenas queria comprar o habitual pequeno-almoço, a última pessoa que pensariam ver seria o ator. Depois da surpresa houve ainda tempo para algumas piadas e umas selfies ao lado da estrela de Hollywood.Ainda assim, o inesperado ficou guardado para o fim. O último cliente de Ben Affleck foi nada mais nada menos que Jennifer Lopez (com quem está casado desde julho do ano passado). Com um ar desconfiado, a cantora começa por perguntar ao marido o que é que está a fazer, ao que ele responde "estás a envergonhar-me à frente dos meus amigos". J.Lo rapidamente atira "é isto que fazes quando me dizes que vais trabalhar o dia todo?". O ator acaba por perceber as indiretas da mulher e abandonar o trabalho, mas não sem antes "pegar num donut com cobertura" a pedido da cantora.O anúncio foi feito com o propósito de passar no evento da Super Bowl e teve Ben Affleck como protagonista por ser oriundo de Massachusetts, cidade onde nos anos 50 a multinacional norte-americana foi fundada.