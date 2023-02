Rihanna anuncia gravidez do segundo filho

Rihanna protagonizou o espetáculo do intervalo do Super Bowl de futebol americano este domingo e revelou estar grávida do segundo filho.





O concerto começou com Bitch Better Have My Money, que cantou numa plataforma suspensa. Ao longo dos 13 minutos, recordou ainda os êxitos Only Girl (In the World), Rude Boy, Work e terminou com Diamonds.A cantora esteve sempre rodeada por vários dançarinos neste que foi o seu primeiro espetáculo em cinco anos. O seu último álbum, Anti, foi lançado em 2016.O agente de Rihanna confirmou que ela estava grávida no fim do concerto. A cantora teve o primeiro filho, com A$AP Rocky, em maio de 2022.Rihanna junta-se assim a outros artistas que atuaram no Super Bowl, como Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna e os Rolling Stones.