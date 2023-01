Precisa da ajuda de uma Baby planner?

Escolher um berço pode parecer simples, mas se pesquisar no Google por “berço para recém-nascido” vai deparar-se com mais de 220 mil páginas. Para tornar esta demanda mais fácil aos futuros pais surgiu uma profissão nova em Portugal: as baby planners. O que fazem? Um pouco de tudo. Estas profissionais preparam a chegada dos recém-nascidos e, claro, preparam os pais para saberem distinguir entre uma almofada de amamentação e uma de pós-parto, a conhecer os vários tipos de termómetros ou até a saber qual a melhor banheira: tipo balde, com suporte para a banheira ou onde o bebé se senta. Até lhe fazem um plano para sair de casa com o bebé, assim como recomendam obstetras, pediatras, serviços de enfermagem, doulas, consultoras de lactação, fisioterapeutas pélvicos e profissionais da área da saúde mental. “Planear a chegada de um bebé é muito mais do que o acompanhamento que, na verdade, se faz tanto no centro de saúde como no centro hospitalar. O planeamento requer apoio antes e durante a gestação e ainda no pós-parto. Na verdade, não existe um serviço deste tipo que dê estas respostas”, explica Ana Prudêncio.