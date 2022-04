O que terá acontecido ao bebé de Cristiano Ronaldo e Georgina?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão "devastados" com a morte de um dos gémeos que esperavam e pedem "privacidade neste momento difícil". O comunicado foi divulgado através das contas no Instagram do internacional português, que atualmente joga no Manchester United, e da influencer espanhola, na tarde de segunda-feira, dia 18. Gerou-se uma onda de apoio e em menos de 24 horas, a publicação tinha mais de 13 milhões de corações. Ao mesmo tempo também informavam a chegada ao mundo da outra gémea: "Só o nascimento da nossa bebé nos dá força para viver este momento com alguma esperança e felicidade".