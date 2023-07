Duas décadas depois do assassinato de Tupac, polícia emite mandado de busca

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foi na noite de 7 de setembro de 1996 que uma das figuras mais míticas do rap mundial morreu. Tupac Shakur tinha apenas 25 anos e não resistiu aos ferimentos provocados por uma arma de fogo. Agora, mais de duas décadas depois do crime, a polícia de Las Vegas emitiu um mandado de busca com vista a resolver o misterioso crime.







REUTERS/Lucas Jackson

Esta terça-feira as autoridades confirmaram ao The Guardian ter executado um mandado de busca no dia anterior, na localidade de Henderson. Porém, não avançaram com mais pormenores nem revelaram novos dados sobre o caso.À data, a investigação foi arquivada depois de várias testemunhas terem recusado cooperar com as autoridades. Tupac encontrava-se parado num sinal de trânsito, dentro de um automóvel, com o diretor da discográfica Death Row Records. Subitamente foi atingido a tiro, tendo os disparos vindo do interior de um Cadillac branco. O rapper ainda foi encaminhado para o hospital, mas acabou por morrer cerca de uma semana depois.A carreira de Tupac Shakur durou apenas cinco anos, mas foi tempo suficiente para conseguir ser seis vezes nomeado para os Gammys, conquistar 21 Billboard Hot 100s, vender cerca de 33 milhões de álbuns e garantir um destaque no Passeio da Fama.