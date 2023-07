Morreu a cantora Jane Birkin, um ícone da cultura francesa

Morreu a cantora britânico-francesa Jane Birkin, aos 76 anos. A notícia foi avançada pelo jornal Le Parisien, indicando que foi encontrada sem vida na sua casa de Paris.







REUTERS/Johanna Geron

Le 16 juillet 2023 disparaît l'actrice et chanteuse Jane Birkin à l'âge de 76 ans. Ses collaborations avec les plus grands (Serge Gainsbourg, Etienne Daho ou encore Agnès Varda) ont fait d'elle une icône francophone intemporelle. pic.twitter.com/aRkuxR2Tcm — Ministère de la Culture (@MinistereCC) July 16, 2023

Jane Birkin tinha cancelado concerto por razões de saúde e em 2021 teve um ataque cardíaco ligeiro, depois de vários problemas cardíacos.O Ministério da Cultura francês reagiu à notícia dizendo que o páis perdeu um "ícone intemporal".Birkin tornou-se famosa depois de ter interpretado, em 1969, com o seu então namorado Serge Gainsbourg a canção Je t'aime... moi non plus.Nascida em Londres, em 1946, acabou a fixar-se em Paris no final da década de 1960. Tornou-se conhecida no mundo da música e cinema, mas também como feminista e ativista dos direitos LGBT.Filha da atriz Judy Campbell e do comandante da Marinha David Birkin, Jane pisou o palco pela primeira vez aos 17 anos no musical Passion Flower Hotel.Em França fez questão de manter o sotaque britânico. "A mais parisiense dos ingleses deixou-nos. Nunca iremos esquecer as suas canções, as suas gargalhadas e o seu incomparável sotaque que sempre nos fez companhia", escreveu no Twitter a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo.Depois de se separar de Gainsbourg, em 1981, continuou a cantar e lançou os álbuns Baby Alone in Babylone (1983), Amour des Feintes (1990) ambos com letras e músicas do ex-companheiro. Em 2002 escreveu o álbum Arabesque.Foi já no início da década de 1990 que acabou a inspirar a famosa mala Birkin da marca de luxo Hermès, depois do diretor executivo Jean-Louis Dumas a ter visto debater-se com a sua mala de palha num voo para Londres, tendo espalhado todo o conteúdo pelo chão.A cantora tem duas filhas, Charlotte e Lou. Tinha ainda outra filha, Kate, que morreu em 2013.