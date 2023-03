Harry regressa a Inglaterra para ação judicial contra o Daily Mail

O príncipe Harry, duque de Sussex, esteve esta segunda-feira no Tribunal Superior de Londres para uma audiência contra o jornal Daily Mail má conduta por parte dos jornalistas do tabloide.







REUTERS/Henry Nicholls

O príncipe Harry juntou-se a personalidades como a atriz Elizabeth Hurley, o cantor Elton John e o seu marido, o realizador David Furnish, para um processo contra a Associated Newspappers, dona do Daily Mail, por alegadamente ter utilizado escutas telefónicas e outras formas de violar a privacidade de figuras importantes da sociedade britânica.Harry voltou a Inglaterra especialmente para a audiência de pré-julgamento, após meses de tensão com a família no seguimento do documentário da Neftlix sobre o afastamento dele e da mulher da família real e o livro de memórias do filho mais novo do rei britânico. Harry, que se mudou com a família para os EUA e se afastou dos devres reais, já não pisava solo inglês desde a morte da rainha Isabel II, em setembro.Os advogados dos queixosos, a que Harry pretence, emitiram uma declaração no ano passado onde avançaram terem "provas convincentes e altamente angustiantes" da forma como os seus clientes foram vítimas "de atividades criminosas repugnantes e graves violações de privacidade" por parte do grupo de media.Entre as acusações encontram-se a contratação de detetives privados para a colocação de dispositivos de escuta em carros, contratação de funcionários para ouvir e gravar chamadas telefónicas privadas quando estas estão a decorrer, pagamento a polícias para a obtenção de informações confidencial e acesso a contas bancárias, histórico de créditos e transações financeiras através de meios ilícitos.Na acusação também são referidos os nomes de 73 jornalistas e executivos editoriais que trabalham ou trabalharam para o Daily Mail e os outros títulos da mesma empresa.O Daily Mail e a Associated Newspapers negam as acusações e qualquer tipo de envolvimento com hackers telefónicos. Os seus advogados conseguiram evitar a publicação do nome dos jornalistas em questão por considerarem que essa divulgação violaria o direito dos jornalistas a um julgamento justo sob a Lei dos Direitos Humanos através do argumento de que a publicação iria causar "imensas perdas de reputação" aos profissionais em questão.Ainda assim ficou confirmado que o ex-diretor do Daily Mail Paul Dacre e o ex-editor do Mail on Sunday Peter Wright fazem parte dos acusados.Já o advogado do príncipe Harry considerou surpreendente que um jornal que faz campanha pela liberdade de imprensa se oponha à publicação dos nomes.O juiz Matthew Nicklin, responsável pelo caso, acabou por concordar com o bloqueio temporário da identificação jornalistas enquanto estes aguardam o julgamento provisório, uma vez que os indivíduos não tiveram a possibilidade de se defender. Ainda assim admitiu que esta é uma decisão temporária.