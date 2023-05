Robert De Niro foi pai aos 79 anos

Revelação foi feita durante a apresentação de "About my father", o seu mais recente filme, sem revelar quem é a mãe da criança.

Robert De Niro revelou ter sido pai, do sétimo filho, aos 79 anos. O anúncio foi feito durante uma entrevista ao ET Canadá a propósito de About My Father, o seu mais recente filme.







REUTERS/Shannon Stapleton

O ator encontrava-se num evento em Nova Iorque para assinalar a estreia da película quando uma jornalista afirmou "eu sei que tem seis filhos". A resposta foi imediata, com o ator a corrigir e revelar: "São sete na verdade, acabei de ter um bebé".Sobre a paternidade, o artista diz que não se considera "um pai cool" e que por vezes os filhos discordam das suas decisões, mas garante que são todos "respeitosos".Robert De Niro tem seis filhos de três mulheres diferentes: Drena (de 51 anos), Raphael (de 46 anos), os gémeos Aaron e Julian (27 anos), Elliot (25 anos) e Helen (de 11 anos). Já a identidade da progenitora da sétima criança permanece ainda desconhecida.About My Father é uma comédia norte-americana, realizada por Laura Terruso, e conta com a participação de Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche, Kim Cattrall e Brett Dier. Quanto à estreia, está marcada para o dia 26 de maio.