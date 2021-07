Ator Rogério Samora sofre paragem cardiorrespiratória durante gravações

Ator encontra-se sob observação no hospital Amadora-Sintra.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail





O ator Rogério Samora teve uma paragem cardiorrespiratória "no decorrer das gravações da novela ‘Amor Amor’, tendo sido transportado para o Hospital Amadora Sintra, onde se encontra a ser observado", adianta a SIC, em comunicado.





Rogério Samora tem 62 anos e uma longa carreira no teatro, televisão e cinema. Trabalhou com realizadores como Manoel de Oliveira e João Botelho. No teatro, foi dirigido por Fernanda Lapa, Luís Miguel Cintra ou Carlos Avilez.Na telenovela Amor Amor, que vai na segunda temporada, interpreta a personagem Cajó.Em 2002, protagonizou O Delfim de Fernando Lopes e também participou n'Os Imortais de António Pedro Vasconcelos.