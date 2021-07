Reino Unido: Príncipe Harry publica livro de memórias em 2022

O príncipe Harry, da família real britânica, está a escrever um livro de memórias, que será publicado no final de 2022, anunciou segunda-feira a editora Random House.







Ainda sem título, a obra é anunciada pela editora como um livro de memórias "muito pessoal e sincero" do duque de Sussex, de 36 anos e neto da rainha Isabel II. Os lucros de venda da obra serão doados para ações de solidariedade.Segundo a editora, o livro será "um retrato pessoal honesto e cativante" e abrangerá a vida pública do príncipe desde a infância até à atualidade, incluindo o serviço militar, durante o qual esteve no Afeganistão, assim como "a alegria de ser marido e pai".Nascido em Londres em 1984, Harry é o filho mais novo de Charles e Diana, príncipes de Gales, e o sexto na linha de sucessão ao trono britânico.É casado desde 2018 com a atriz norte-americana Meghan Markle, com quem tem dois filhos.No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram que iam deixar os deveres reais e que se iriam mudar para os Estados Unidos, perante o que consideraram ser intrusões insuportáveis e atitudes racistas dos media britânicos.