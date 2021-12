Rogério Samora (1959-2021): um galã misterioso e desbocado

Rogério Samora gostaria de ter morrido "longe daqui, sozinho e sem bilhete de identidade", como disse em entrevista de vida à SÁBADO, no verão de 2005. Tinha na altura 46 anos. O ator morreu na manhã desta quarta-feira, dia 15, aos 62 anos, e ao fim de 147 dias em coma vegetativo.



No dia 20 de julho, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, no decorrer das gravações da novela Amor Amor, da SIC, em que interpretava Cajó. Foi levado para o Hospital Amadora-Sintra, onde permaneceu internado nos cuidados intensivos durante mais de dois meses. A 28 de setembro foi transferido para uma unidade de cuidados continuados integrados, em Mafra, e na última segunda-feira, dado o agravamento do seu estado de saúde, voltou ao Amadora-Sintra, onde acabou por morrer.



Encantado com Cajó

A atriz Vera Moura, Tânia na novela Amor, Amor, assistiu a tudo e descreveu a Daniel Oliveira, no Alta Definição: "Vi tudo o que estava a acontecer à porta da sala de maquilhagem e achei que era o Rogério com mais uma das suas partidas, porque ele às vezes fazia essas coisas. Mas depois com a reação da Luísa Cruz percebi o que estava a acontecer. Vi-o mudar de cor. Foi aí que todos dissemos: ‘vê o pulso, vê o pulso’ e já não havia pulso". A atriz recorda que ela, um diretor de som e o Ricardo Pereira ficaram sempre ao lado da equipa de emergência. "Só saí de lá quando ouvi os paramédicos dizerem: ‘Temos pulso’".