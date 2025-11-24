Anjos tomam decisão definitiva sobre 'guerra' com Joana Marques

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Quase dois meses depois de a juíza Francisca Preto ter dado razão a Joana Marques, no mediático e polémico processo que opôs a humorista e os Anjos por causa de um vídeo da dupla da cantar o Hino de Portugal no Moto GP, os dois irmãos e artistas revelaram que não vão recorrer da decisão judicial.

Em resposta a uma pergunta colocada pelo blogue 'Dioguinho', sobre o sucesso das vendas de bilhetes para o espetáculo ‘Em Sede Própria', de Joana Marques, com quase todas as datas esgotadas, os Anjos responderam: “Não existe nada mais a acrescentar ao que já dissemos sobre este assunto, que se encontra encerrado. Estamos, sim, concentrados em preparar o nosso novo concerto (algo que religiosamente acontece de dois em dois anos, como aliás tem sido desde há 26 anos a esta parte), assim como também estamos a terminar o nosso próximo single (gravação de videoclipe) e mais uma série de outras coisas giras que queremos apresentar em breve”.

Recorde-se que, no passado mês de outubro, em entrevista à 'TV 7 Dias', Nelson Rosado revelou que a equipa jurídica da banda estava a analisar a decisão do tribunal e que um recurso não estava fora de hipótese: "Está tudo a ser avaliado pela equipa jurídica. A decisão é um livro em aberto", explicou o cantor, acrescentando que, independentemente do desfecho, "a nossa vida vai seguir, como é óbvio. O processo, se tiver que seguir, segue, se não tiver que seguir, não segue. Agora, o que segue é a nossa carreira. Isso é um facto".

Agora, porém, os Anjos decidiram colocar um ponto final no conflito e deixam bem claro que a sua prioridade é o trabalho.

