Joana Marques absolvida da ação interposta pelos Anjos

Joana Marques foi absolvida da ação interposta pelos Anjos, segundo avança a CNN Portugal. A dupla exigia à humorista uma indemnização superior a um milhão de euros.



Joana Marques

O caso dizia respeito a um vídeo publicado pela humorista nas redes sociais, no qual mostrava a dupla a cantar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP, no Algarve. A humorista juntou a atuação com clipes de reações do júri do programa Ídolos, do qual fazia parte, uma vez que o som da prestação dos irmãos não estava nas melhores condições.

Nelson e Sérgio Rosado alegavam ter perdido patrocínios e espetáculos por causa desse vídeo, alegando mesmo terem sofrido ameaças de morte. Por esses danos pediam à humorista uma indemnização de quase 1,2 milhões de euros.

Com esta decisão, a dupla terá de pagar as custas judiciais do processo. Mas, segundo o Observador, a defesa dos cantores ainda está a ponderar se vai recorrer da sentença.

Em atualização