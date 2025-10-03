Joana Marques absolvida da ação interposta pelos Anjos

Dupla exigia à humorista uma indemnização superior a um milhão de euros.
Joana Marques foi absolvida da ação interposta pelos Anjos, segundo avança a CNN Portugal. A dupla exigia à humorista uma indemnização superior a um milhão de euros.
Joana Marques
O caso dizia respeito a um vídeo publicado pela humorista nas redes sociais, no qual mostrava a dupla a cantar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP, no Algarve. A humorista juntou a atuação com clipes de reações do júri do programa Ídolos, do qual fazia parte, uma vez que o som da prestação dos irmãos não estava nas melhores condições.
Nelson e Sérgio Rosado alegavam ter perdido patrocínios e espetáculos por causa desse vídeo, alegando mesmo terem sofrido ameaças de morte. Por esses danos pediam à humorista uma indemnização de quase 1,2 milhões de euros.
Com esta decisão, a dupla terá de pagar as custas judiciais do processo. Mas, segundo o Observador, a defesa dos cantores ainda está a ponderar se vai recorrer da sentença.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.