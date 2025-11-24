Sábado – Pense por si

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar na Madeira

O jogador escolheu a terra natal para trocar alianças com a namorada.

Já se sabe onde irá realizar-se o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O CM sabe que o jogador escolheu a ilha da Madeira, onde nasceu há 40 anos, para a cerimónia. Esta deverá realizar-se em 2026, depois do Mundial de futebol, segundo as declarações do próprio a Piers Morgan.

O casal rompe assim com a tradição de trocar alianças na terra natal da noiva - neste caso Buenos Aires, na Argentina - ou até em Espanha onde a modelo e empresária cresceu e conheceu o craque. 

A cerimónia deverá ter lugar entre agosto e setembro, após o desfecho do Mundial e antes do arranque do campeonato saudita. "Vamos casar depois do Campeonato do Mundo, com o troféu de campeão", disse CR7 em conversa com Morgan. O jogador revelou ainda que será uma cerimónia privada, já que a namorada "não gosta de grandes festas".

Recorde-se de que Ronaldo conheceu Georgina, de 31 anos, em 2016, em Espanha, quando esta trabalhava numa loja da Gucci. Os dois mantiveram a relação em segredo durante cerca de um ano. A primeira vez que apareceram num evento juntos foi em 2017.

Em agosto deste ano, e após dois filhos em comum, Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três, o jogador pediu a modelo e empresária em casamento. Cristiano é ainda pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 15, e dos gémeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de oito.

