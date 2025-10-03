Anjos reagem após derrota em tribunal

Joana Marques foi absolvida esta sexta-feira, 3 de outubro, da ação interposta pelos Anjos, que exigiam uma indemnização de um milhão de euros à humorista.

A dupla já reagiu em comunicado a que o 'CM' teve acesso. "Sempre dissemos que respeitamos e acreditamos na justiça, mesmo em decisões como a de hoje, com a qual não concordamos", começam por escrever Nélson e Sérgio Rosado, que acrescentam: "Ao longo de mais de 25 anos de carreira, sempre pautámos a nossa conduta pela seriedade, profissionalismo e respeito pelo público. É essa linha que iremos continuar a defender, apesar das adversidades. É isso que vamos continuar a fazer depois desta decisão e mesmo que da outra parte, não tenha havido respeito pelo nosso trabalho e, ainda mais importante, pelas pessoas que trabalham connosco e que lutam pelo sucesso do nosso projeto."

Os artistas revelam ainda que não vão recorrer da decisão judicial. "Este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo - a nossa honra e a nossa dignidade como pessoas e artistas. A Justiça falou e agora com serenidade seguimos em frente", afirmam os Anjos.

Os cantores deixaram palavras de agradecimento à família e aos fãs. "Agradecemos aos nossos fãs, amigos e familiares que nos apoiaram durante este período exigente e duro! O vosso carinho e coragem sempre serão as nossas maiores forças. A nossa música e ligação ao público estão acima de qualquer polémica. Continuaremos focados naquilo que sabemos fazer: cantar, emocionar e estarmos próximos de quem acredita no poder da música, de quem acredita que todos os dias, devemos despertar a melhor versão de nós próprios, com empatia e coragem. Sempre", concluem.

Leia Também Joana Marques absolvida da ação interposta pelos Anjos