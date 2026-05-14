Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Social

A mensagem polémica de Emmanuel Macron para outra mulher que provocou a fúria de Brigitte

CM 15:37
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

Novo livro de Florian Tardif fala mais uma vez na alegada relação do presidente francês e Golshifteh Farahani.

O novo livro do jornalista Florian Tardif volta a trazer à tona os rumores sobre uma relação platónica entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani. Em 'Un couple (presque) parfait' ("Um Casal Quase Perfeito", em tradução livre), o jornalista da 'Paris Match' recorda o polémico empurrão de Brigitte Macron no rosto do presidente francês, que foi apanhada pelas câmaras. Rapidamente começaram a circular rumores de que a primeira-dama francesa teria visto uma mensagem de Macron enviada a Golshifteh Farahani.

Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Brigitte e Emanuel Macron
Brigitte e Emmanuel Macron posam juntos num evento
Emmanuel Macron, Brigitte Macron
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Brigitte e Emanuel Macron
Brigitte e Emmanuel Macron posam juntos num evento
Emmanuel Macron, Brigitte Macron

Em declarações à RTL para promover o novo livro, o autor declarou que Emmanuel Macron e Golshifteh Farahani tinham "uma relação platónica". "Foi o que me foi dito vezes sem conta pela sua comitiva", afirmou. E a suposta mensagem enviada pelo chefe de Estado francês diria: "Acho-a muito bonita".

O novo livro mereceu resposta da primeira-dama francesa. "Brigitte Macron desmentiu categoricamente esta história diretamente ao autor no dia 5 de março, especificando que nunca consultou o telemóvel do marido", disseram fontes ao 'Le Parisien'.

A carregar o vídeo ...
Mulher de Macron empurra-lhe a cara à chegada ao Vietname

Já a atriz Golshifteh Farahani foi mais direta na sua resposta à polémica, afirmando o rumor: "Vem em ondas, aparece, desaparece", escreveu no X. "Eu observo, observo: o que é que posso fazer? Nem sequer me irrita. Qual é o objetivo? A questão é: porque é que as pessoas se interessam por este tipo de história? Acho que há uma falta de amor em algumas pessoas e elas precisam de criar romances como este para a preencher".

Caso não platónico

O livro, no entanto, tem uma história ainda mais polémica que tem passado despercebida. O presidente francês terá tido uma situação semelhante à de Bill Clinton após um alegado 'affair' com uma estagiária do palácio do Eliseu.

A mulher recebeu a alcunha de Xerazade no livro e terá sido afastada à pressa por Brigitte Macron depois de alegada traição ter sido mais do que platónica.

"Ela tentou com o presidente. Mais por ambição do que por amor", descreveu o jornalista no livro, num trecho publicado pela 'Paris Match'. 

Uma colega desta estagiária referiu no livro que "havia um certo mistério à volta dela". "Ela usava a sedução para conseguir o que queria. Depois desse estágio, ela esperava ficar", mas Brigitte Macron parece ter acelerado a saída da mulher. 

Uma amiga de Brigitte Macron acrescentou que o presidente "não se conteve" com "Xerazade", sem dar mais detalhes. 

Tópicos Polémicas Livro polémico Presidente Francês francês Brigitte Macron Emmanuel Macron Golshifteh Farahani Paris Match Le Parisien RTL
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A mensagem polémica de Emmanuel Macron para outra mulher que provocou a fúria de Brigitte