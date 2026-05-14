A mensagem polémica de Emmanuel Macron para outra mulher que provocou a fúria de Brigitte

Novo livro de Florian Tardif fala mais uma vez na alegada relação do presidente francês e Golshifteh Farahani.

O novo livro do jornalista Florian Tardif volta a trazer à tona os rumores sobre uma relação platónica entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani. Em 'Un couple (presque) parfait' ("Um Casal Quase Perfeito", em tradução livre), o jornalista da 'Paris Match' recorda o polémico empurrão de Brigitte Macron no rosto do presidente francês, que foi apanhada pelas câmaras. Rapidamente começaram a circular rumores de que a primeira-dama francesa teria visto uma mensagem de Macron enviada a Golshifteh Farahani.

Em declarações à RTL para promover o novo livro, o autor declarou que Emmanuel Macron e Golshifteh Farahani tinham "uma relação platónica". "Foi o que me foi dito vezes sem conta pela sua comitiva", afirmou. E a suposta mensagem enviada pelo chefe de Estado francês diria: "Acho-a muito bonita".

O novo livro mereceu resposta da primeira-dama francesa. "Brigitte Macron desmentiu categoricamente esta história diretamente ao autor no dia 5 de março, especificando que nunca consultou o telemóvel do marido", disseram fontes ao 'Le Parisien'.

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Já a atriz Golshifteh Farahani foi mais direta na sua resposta à polémica, afirmando o rumor: "Vem em ondas, aparece, desaparece", escreveu no X. "Eu observo, observo: o que é que posso fazer? Nem sequer me irrita. Qual é o objetivo? A questão é: porque é que as pessoas se interessam por este tipo de história? Acho que há uma falta de amor em algumas pessoas e elas precisam de criar romances como este para a preencher".

Caso não platónico

O livro, no entanto, tem uma história ainda mais polémica que tem passado despercebida. O presidente francês terá tido uma situação semelhante à de Bill Clinton após um alegado 'affair' com uma estagiária do palácio do Eliseu.

A mulher recebeu a alcunha de Xerazade no livro e terá sido afastada à pressa por Brigitte Macron depois de alegada traição ter sido mais do que platónica.

"Ela tentou com o presidente. Mais por ambição do que por amor", descreveu o jornalista no livro, num trecho publicado pela 'Paris Match'.

Uma colega desta estagiária referiu no livro que "havia um certo mistério à volta dela". "Ela usava a sedução para conseguir o que queria. Depois desse estágio, ela esperava ficar", mas Brigitte Macron parece ter acelerado a saída da mulher.

Uma amiga de Brigitte Macron acrescentou que o presidente "não se conteve" com "Xerazade", sem dar mais detalhes.