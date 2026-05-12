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Anna Wintour está cada vez mais poderosa

Sónia Bento
Sónia Bento 12 de maio de 2026 às 23:00

A sua influência vai muito além da moda. A temível ex-editora da Vogue tem o poder de definir quem é ou não importante e até baniu Donald Trump da lista de convidados da Met Gala. Pela primeira vez em 40 anos está na capa da Vogue.

Sentadas na primeira fila do último desfile da Dolce & Gabbana, em Milão, Madonna e Anna Wintour comentam o que veem, com Vogue (tema que a rainha da Pop lançou em 1990) a tocar em fundo. É assim o teaser de apresentação de Confessions II, o aguardado 15.º álbum de Madonna, que sai a 3 de julho. O vídeo tem sido exibido nos cinemas norte-americanos, antes das sessões de O Diabo Veste Prada 2, em que a personagem principal, interpretada por Meryl Streep, é inspirada em Anna Wintour.

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