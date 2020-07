Com as temperaturas a baterem recordes, até nas praias mais a norte do país se está bem, como garantiu Maria Cerqueira Gomes: "Dia inacreditável de praia no Porto", escreveu a apresentadora da TVI, na legenda da foto que publicou no Instagram e que teve mais de 22 mil "gostos". A atriz Dânia Neto e a socialite Cláudia Jacques escolheram o Douro para passar o fim de semana e mostraram-se na piscina. Já Sara Sampaio revelou-se encantada com o lago Powell, um reservatório artificial no rio Colorado, na fronteira entre Utah e Arizona, nos EUA.

As praias do Algarve, da linha de Cascais e até de Setúbal foram as eleitas pela maioria. Antes de mais uma gala do Big Brother, na TVI, a comentadora Pipoca Mais Doce, ou Ana Garcia Martins, publicou uma foto numa praia em Troia, de braços no ar. Rita Pereira esteve em Santa Cruz e Liliana Santos também foi à praia, mas preferiu não dizer qual. Jessica Athaíde e Júlia Palha preferiram apanhar sol na piscina.