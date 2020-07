Com o cabelo pintado de amarelo vivo e um ousado biquíni colorido, que lhe revela uma barriga já muito proeminente foi a forma como a estrela norte-americana, de 37 anos, anunciou ao mundo que espera o seu primeiro filho, na última segunda-feira. Depois de rumores pelo seu "desaparecimento", confirma-se a gravidez de Nicki, que se casou no passado outono, com o produtor musical Kenneth Petty, de 42 anos, com quem namorou aos 16 e que reencontrou depois de ter tido várias relações.A cantora, que está a "transbordar de emoção", fez a revelação do seu estado com uma sessão fotográfica que publicou no Instagram, em que se pode ver o seu avançado estado de gestação, com a legenda: "Grávida". Em menos de 24 horas, a notícia tinha já 10 milhões de "gostos" dos seus 119 milhões de seguidores. Além de ser uma das mais seguidas naquela rede social, Nicki Minaj também é uma das que mais lucram, faturando uma média de 625 dólares (546 euros) por publicação.