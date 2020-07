Pode não ser o maior, mas é o iate mais caro do mundo, fascina qualquer milionário e alugá-lo por uma semana custa nada menos do que 3,5 milhões de euros. Construído pela empresa alemã Lürssen e entregue no ano passado, o Flying Fox, com capacidade para 25 pessoas nos seus 11 camarotes, tem tudo o que se possa imaginar: um spa com 400m2 distribuídos por dois andares, com todo o tipo de tratamentos, centro de mergulho, 54 equipas que incluem ex-atletas olímpicos, um helicóptero, dois heliportos, hospital e até um centro de crioterapia – o único numa embarcação.

Terraço que se converte em salão de baile

A piscina de 12 metros é o que chama logo a atenção, sendo a maior piscina de qualquer iate, que possui uma parede que pode dividir a água em doce ou salgada e temperaturas que variam entre vapor e gelo. Os 7 mil m2 de área externa contêm uma variedade de espaços, projetados com originalidade. O enorme terraço pode converter-se numa pista de dança e o lobby tem piso de calcário aquecido e painéis de carvalho - uma das inspirações do designer de interiores Mark Berryman, que privilegiou os tons neutros e suaves para transmitirem tranquilidade. Outra das atrações é o centro de mergulho, que inclui uma câmara de descompressão para três pessoas e a opção de mergulhar em profundidades de até 10 metros.



Chefs com estrelas Michelin

Para os hóspedes mais fitness, há um ginásio com os aparelhos mais sofisticados e um espaço exterior para fazer ioga a contemplar o mar. Os instrutores de desporto e mergulho são ex-atletas olímpicos ou ex-militares britânicos e algumas empregadas também são cabeleireiras. A área de refeições ao ar livre tem capacidade para 24 pessoas e cinco chefs, com estrelas Michelin, atendem a várias dietas e tipos de cozinha. A suíte master, situada no convés principal, inclui um salão, com lareira, um jacuzzi e uma varanda com árvores. Outra das particularidades do Flying Fox é um hospital de bordo, com um médico permanente e ligação direta a um hospital em terra, 24 horas por dia. Também há uma sala de cinema com extensa biblioteca de filmes em inglês e russo.