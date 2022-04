Já há data para a declaração do presidente ucraniano no Parlamento nacional: na quinta-feira da próxima semana. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar presente.

Zelensky fala no Parlamento português a 21 de abril

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar por videoconferência numa sessão na Assembleia da República no dia 21 de abril (quinta-feira da próxima semana), indicaram à Lusa fontes parlamentares.







A data foi esta quarta-feira acertada na conferência de líderes, que ainda decorre.O convite para a declaração de Zelensky aos deputados nacionais partiu do PAN e foi aprovado na semana passada. A proposta contou apenas com a oposição do PCP que defendeu que esta ação não iria contribuir para a paz.Zelensky já se dirigiu a 20 parlamentos em todo o mundo, desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, a 24 de fevereiro. Nas suas intervenções, o presidente ucraniano tem apelado à paz e à ajuda internacional para combater o invasor.Marcelo Rebelo de Sousa foi mandatado pelo Parlamento para endereçar o convite formal a Zelensky, através da embaixadora da Ucrânia em Portugal. O convite foi aceite e agora foi já estipulada uma data para a declaração por videoconferência. O Presidente da República e o Governo devem estar presentes na sessão, marcada para 21 de abril.