Fernando Medina já entregou o Orçamento do Estado para 2022 no Parlamento

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) já foi entregue por Fernando Medina no Parlamento. O documento foi recebido pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.



MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Depois da entrega do documento, o ministro das Finanças garantiu que esta é um "orçamento que responde às necessidades do País", mantendo o foco "nas contas certas".





Depois de entregue, o OE2022 vai ser discutido e aprovado na generalidade nos dias 28 e 29 de abril. Data depois da qual é debatido na especialidade durante um mês, e para 28 de maio está marcada a votação final global.O Governo admite que usou a base do documento chumbado no final do ano passado no Parlamento e que levou a eleições legislativas antecipadas, mas terá alterações para responder aos desafios criados pela guerra na Ucrânia e a subida de preços.