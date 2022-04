As recomendações da DGS para a Páscoa: máscara em espaços fechados e isolar os doentes covid

A Direção Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta quarta-feira, que continua a recomendar o uso de máscara em espaços fechados e o isolamento de casos de infeção de covid-19, para o período da Páscoa. Em conferência de imprensa, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, fez ainda um balanço da situação epidemiológica.







Graça Freitas

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A transmissibilidade continua muito elevada", sublinhou a responsável. Daí que tenha avisado: "Estamos longe de ter um verão descontraído".Por "haver contacto com pessoas mais vulneráveis" na Páscoa, Graça Freitas entendeu por isso voltar a frisar as medidas de proteção que devem ser tomadas. "O isolamento para os doentes não terminou, em espaços fechados continuamos a recomendar o seu arejamento e, obviamente, continuamos a recomendar a utilização de máscaras em espaços fechados", exemplificou. Para a diretora geral da Saúde o uso de máscara "continua a ser uma medida protetora".Número de casos semanais, 60 mil, é superior aos picos das curvas anteriores, exceto a do último inverno. Estamos longe de chegar a uma atividade basal baixa, que nos permita ter um verão descontraído e seguro, explicou Graça Freitas.Neste momento a variante BA2 é a dominante em Portugal, mas SNS com grande capacidade para acomodar doentes com covid-19.A mortalidade por covid-19 revela uma tendência estável, mas decrescente. No entanto, este valor é superior ao estipulado em 20 óbitos para abrandar medidas de proteção contra o vírus.