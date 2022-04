"Imaginem que Portugal todo fosse obrigado a sair do País." Zelensky fala no Parlamento

"Imaginem que Portugal todo fosse obrigado a sair"

Volodymyr Zelensky está a centrar a sua intervenção no que descreve como os horrores da ocupação das tropas russas. A Rússia ocupou a Ucrânia a 24 de fevereiro.



"Imaginem que Portugal todo, fosse obrigado a sair do País. O nosso povo não é refugiado, foi obrigado a sair."



Zelensky faz comparações com o território português e dá conta da reconquista de parte do território ucraniano.