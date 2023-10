Zelensky aceitou convite para visitar Portugal. Data ainda não está fechada

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Volodymyr Zelensky aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para visitar Portugal. Segundo a informação divulgada na página da Presidência "as respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita".





O presidente ucraniano está esta quinta-feira em Espanha, para participar na cimeira da Comunidade Política Europeia . Por isso, não está descartada a hipótese de que aproveite essa oportunidade para passar por Portugal. Segundo a SIC, as forças armadas portuguesas estão em estado de prontidão para receber Zelensky.A visita chegou a estar anunciada para amanhã, sexta-feira, para a participação na reunião do Grupo de Arraiolos, no Porto, mas depois foi desmarcada e indicado que a viagem seria remarcada noutra data.Por razões de segurança as deslocações do presidente ucraniano não são anunciadas com muita antecedência.