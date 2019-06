80% das vítimas de violência doméstica que tiveram o seu pedido de apoio monetário mensal rejeitado pela Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (CPVC) ficaram sem ela por auferirem mais que o salário mínimo nacional, que estava fixado em €580 em 2018.





Seis crianças e três adolescentes pediram compensações do Estado por homicídio consumado pelos crimes de que os seus pais foram alvo.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) criticam esta situação. "É errado e prejudicial para as próprias vítimas que não se tenha em causa outros fatores: as despesas da própria vitima, os filhos menores a cargo, a existência de filhos portadores de deficiência", aponta Inês Gonçalves, jurista da UMAR.

Mas Carlos Anjos, presidente da CPVC, explica que para receber o apoio as vítimas tinham que estar em situação de grave carência económica. "Se o Estado tem um salário mínimo nacional, todas as pessoas que estão abaixo do salário mínimo nacional estão numa situação de carência", aponta. Anjos explica ainda que os casos rejeitados são de pessoas que mantiveram a casa e o emprego.