Mulher vítima de violência doméstica agredida com arma branca em Alcabideche

A mulher ficou com uma ferida profunda na zona do tórax.



A GNR encontra-se no local da ocorrência.

Uma mulher vítima de violência doméstica foi agredida esta terça-feira à noite com uma arma branca, em Alcabideche.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima, com mais de 50 anos, foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.