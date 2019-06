Apenas um dia depois de a Câmara de Estremoz ter assinado um protocolo com Joe Berardo para a instalação de um museu de arte africana no Edifício das Antigas Fábricas da Companhia de Moagem e Eletricidade, Joe Berardo comprou-o. O vendedor foi a Amplimóveis, cujo presidente é Arlindo de Carvalho, ex ministro e deputado, que em 2018 foi condenado a seis anos de prisão por burla qualificada, abuso de confiança e fraude fiscal agravada no âmbito do caso BPN.Quem comprou foi a Associação de Colecções, uma entidade de Berardo desconhecida que tem fins culturais mas é dona de um pequeno império imobiliário, além de deter 60% da Bacalhôa Vinhos. Tem também uns estatutos que impedem que responda por dívidas e penhoras. O presidente da câmara que negociou os museus de Berardo foi Luís Mourinha, que perdeu o mandato em fevereiro por crime de prevaricação.

