O juiz teve uma filha menor com a vítima. Endereçou, ao longo de dois meses, mensagens à ex-companheira em que lhe chamava nomes como "porca", "mentirosa", "miserável". Disse-lhe que os juízes "mandam nesta m... toda", e ainda lhe ordenou: "O teu dever é estares na cama sempre que eu me deitar e sempre que eu acordar. Não estás a cumprir com as tuas obrigações."



Em maio de 2018, Vítor Vale já tinha sido condenado ao pagamento de 8 mil euros de multa por falsidade de testemunho, na tentativa de prejudicar a ex-companheira num processo de herança.

Conselho Superior da Magistratura (CSM) aposentou compulsivamente o juiz Vítor Vale, que foi condenado por violência doméstica . A decisão foi tomada numa reunião a 18 de junho e anunciada esta quinta-feira.Vale tinha sido condenado em setembro de 2018 a uma pena suspensa de um ano e seis meses de prisão. A condenação ocorreu por ter enviado mensagens à ex-companheira com quem tinha terminado um relacionamento em julho de 2011. O juiz de Famalicão foi ainda condenado a pagar €7.500 à vítima por danos não patrimoniais.