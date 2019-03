"O detido, já condenado em pena de prisão por violência doméstica, no decurso do ano corrente, cuja execução foi suspensa, reincidiu nesta conduta e sobre a mesma vítima já depois de terem cessado a relação marital conjunta", refere a mesma nota.



Na consumação dos crimes de rapto e violação, de acordo com a PJ, o detido "usou de violência física", tendo transportado a vítima de São João da Madeira para a sua residência, onde veio a cometer o crime contra a liberdade sexual.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo.

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária deteve um homem, que já tinha sido condenado numa pena suspensa por violência doméstica , por suspeitas de ter raptado e violado a ex-companheira.Em comunicado, a PJ esclarece que o indivíduo de 66 anos, residente em Arouca, está "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de rapto, violação e violência doméstica ocorridos no decurso do mês de fevereiro.