O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, defendeu esta quinta-feira o deputado do partido que considerou uma "vergonha" a realização de uma sessão de debate sobre igualdade de género e sensibilização para diferentes orientações sexuais na Escola Básica 2/3 Quinta da Lomba, no Barreiro.

As críticas de Bruno Vitorino nas redes sociais devido ao "tipo de ‘doutrinação’ nas escolas" originaram uma queixa por parte das deputadas do Bloco de Esquerda Joana Mortágua e Sandra Cunha na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Em resposta, Negrão saiu em defesa de Bruno Vitorino através de uma carta dirigida a deputados do PSD. "Esta queixa viola o direito à liberdade de expressão, que não é um exclusivo dos deputados do BE que, aliás, nele se escudam muito regularmente para expressarem as suas opiniões doutrinárias e de pouca flexibilidade ideológica", indica o líder parlamentar na carta, divulgada pelo Público.

Negrão afirma ainda que "a queixa não tem fundamento pelo seu objeto não configurar qualquer discriminação de género ou expressão homofóbica" e que a ação junto de "crianças nesta faixa etária" através de uma palestra na qual foi pedido dinheiro – 0,50€ a cada aluno – "consubstancia financiamento direto a associações que defendem direitos LGBTI".