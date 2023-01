Vila Nova de Gaia e Porto atingidas pelo mau tempo

Vila Nova de Gaia e Porto foram alvo de precipitação elevada este sábado, o que causou o encerramento, no Porto, da estação de metro de São Bento e da rua Mouzinho da Silveira. A baixa do Porto foi muito atingida, com a rua das Flores a ser atingida por uma enxurrada. A Proteção Civil registou 193 ocorrências até às 13 horas.







irá dar origem à ocorrência de precipitação forte e persistente no litoral a norte do Cabo Mondego, em especial na região do Minho". "Nestes locais, a precipitação forte irá ocorrer entre a madrugada e o princípio da tarde de sábado e entre a madrugada e tarde de domingo, podendo os valores acumulados variar entre 100 e 180 mm nas regiões montanhosas e entre 80 e 100 mm nas regiões não montanhosas".



É ainda esperado vento forte e forte agitação marítima.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo sob aviso amarelo de precipitação até às 18 horas de hoje.Amanhã, a precipitação vai colocar os distritos de Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo sob aviso laranja, até ao meio dia. Viseu e Aveiro ficam sob aviso amarelo até às 18 horas.O IPMA já tinha avisado que este fim de semana "Nas redes sociais, surgiram vários vídeos da água a encher as ruas do Porto: