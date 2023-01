Benfica: SAD e "membros do Conselho de Administração" constituídos arguidos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Benfica emitiu este sábado uma nota oficial a confirmar que a SAD e "os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções" foram constituídos arguidos, a 3 de janeiro. Os encarnados não especificam, no entanto, de que processo se trata.





Tópicos benfica sad administradores

"Tendo em conta as notícias vindas hoje a público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções.A Benfica SAD não fará mais qualquer comentário sobre este assunto visto o processo se encontrar em segredo de justiça.A Benfica SAD manifesta a sua total disponibilidade e abertura para colaborar com as entidades competentes como sempre aconteceu até aqui."