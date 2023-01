Câmara do Porto após enxurradas: 'Está garantida a segurança de todos'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, referiu este sábado que a água da chuva veio à superfície em vez de ser escoada pelos meios habituais - e que será necessário compreender o que ocorreu. O autarca recordou que se trata de uma zona intervencionada, onde estão a ocorrer obras relacionadas com o Metro do Porto, em duas linhas. Esta manhã, a baixa do Porto foi alvo de cheias e a estação de São Bento chegou mesmo a encerrar, na sequência da chuva.







Rui Manuel Farinha/Lusa

"Estamos preocupados com o que sucedeu e a estudar formas de não voltar a acontecer", afirmou o vice-presidente da autarquia do Porto.