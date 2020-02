O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tem um novo projeto imobiliário, em parceria com o maior acionista individual da Benfica SAD, José António dos Santos, avança o jornal Expresso . Foram os investimentos no imobiliário que levaram o atual presidente do Benfica a acumular uma dívida de €400 milhões ainda existente quando o Banco Espírito Santo (BES) caiu.