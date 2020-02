Sócio de Luís Filipe Vieira reforça posição na SAD do Benfica

O empresário José António dos Santos, sócio do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reforçou a sua participação na SAD do clube, tendo comprado esta segunda-feira "largas centenas de milhares de euros" em ações. Ao Público , o presidente do grupo Valouro confirmou o aumento da sua participação no clube da Luz, que estava nos 12,7% do capital da SAD, e classificou uma potencial venda das ações, cujo lucro seria de 11 milhões de euros, como um "mau negócio".Em novembro do ano passado, o Benfica anunciou uma OPA sobre 28,06% do capital disperso em bolsa, permitindo um controlo sobre a sociedade anónima desportiva, sobre a qual a Sport Lisboa e Benfica SGPS já controla 66,9%.