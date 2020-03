PJ está a investigar indícios de corrupção desportiva do Benfica

A Polícia Judiciária está a investigar vários indícios de corrupção desportiva por parte do Benfica no âmbito caso dos vouchers, avança a TVI. De acordo com o canal televisivo, os jantares pagos pelo clube da Luz a árbitros, delegados e observadores chegavam a custar entre 500 e 600 euros – valores acima dos limites de "hospitalidade" permitidos pela UEFA, que são de 200 a 300 euros.

O mesmo meio refere ainda que não eram apenas árbitros, delegados e observadores da Liga a ter acesso aos jantares, mas também pessoas próximas dos árbitros tinham acesso a senhas entregues por estes para que usufruíssem das refeições oferecidas pelo Benfica.Ainda antes da revelação da TVI, o Benfica emitiu um comunicado no qual assegura que "não foi notificado de nenhuma conclusão do Ministério Público relativamente a qualquer inquérito judicial que esteja em curso". O clube da Luz considera ainda "curioso" e "significativo" o timing da peça do canal televisivo, uma vez que este é sujeito a segredo de justiça - reservando mais comentários para "o momento e local próprios" e lembrando que todos os processo até ao momento sobre o caso foram arquivados.