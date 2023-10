Vida Justa: 'O centro da cidade não é um lugar confortável'

Contra a inflação e a crise na habitação, contra o racismo e a discriminação, pela paz na Palestina. A organização do Vida Justa diz que foram 10 mil os que se manifestaram este sábado. Muitos vieram das periferias e isso pode ser mais difícil do que parece.

Passava pouco da uma da tarde e alguns dos principais organizadores do movimento Vida Justa instalavam-se no Rossio. Sob um céu carregado, iam partindo-se canas, transformadas em hastes para segurar as bandeiras vermelhas. A mensagem que começou a chegar aos telefones dos que já se preparavam para a manifestação fez temer o pior. Era um aviso da Proteção Civil, aconselhando a ficar em casa, por causa de uma tempestade. Mas, três horas depois, era notório que o mau tempo não assustou os milhares de pessoas que foram para o centro de Lisboa fazer ouvir a sua voz.