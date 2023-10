Proteção Civil sobe para laranja estado de alerta em oito regiões do País

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta tarde a subida para o estado de alerta laranja de oito regiões do centro e sul do país, devido à passagem da depressão Bernard este fim-de-semana.





Portugal continental irá ser afetado hoje e domingo pela passagem da depressão Bernard, que se centrará no sul, com trajeto de sudoeste para nordeste, afetando a região sul e centro do País, anunciou o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes."Foi decidido elevar o estado de alerta especial do sistema integrado para operações de proteção e socorro para o nível laranja para oito sub-regiões do continente, nomeadamente Lezíria do Tejo, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve, durante um período de 24 horas, com início à meia-noite e términus às 23h59 de amanhã (domingo)", acrescentou.O responsável sublinhou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos laranja para precipitação a sul do Tejo e amarelo entre o Douro e o Tejo, mas também os avisos laranja para a ocorrência de vento com rajadas máximas de 100 quilómetros por hora para a região do Algarve."É expetável que aconteça também a possibilidade de fenómenos extremos de vento a sul do rio Tejo, com mais incidência no Baixo Alentejo e no Algarve", acrescentou André Fernandes.O resposável deu ainda conta dos alertas da Agência Portuguesa do Ambiente para a probabilidade de ocorrência de inundações em meio urbano na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.Também na bacia hidrográfica do Tejo, na sub-bacia de Sorraia, é expectável uma subida dos caudais em Amora e Coruche e a possibilidade de ocorrência de inundações, assim como na bacia hidrográfica do Sado, na Ribeira do Livramento e também em Setúbal. Finalmente, nas ribeiras do Algarve, nas zonas mais urbanas e historicamente mais vulneráveis a estes fenómenos, é também possível que ocorram inundações.André Fernandes apelou "a todos os cidadãos que adotem as medidas de autoproteção", nomeadamente no que concerne ao vento e precipitação intensa para prever as inundações em meio urbano e nas bacias hidrográficas referidas, aconselhando a verificação de "tudo que esteja suspenso, varandas, outdoors e tudo o que possa ser afetado pela ação do vento".Durante o dia de domingo deverão igualmente ser tomadas precauções na condução automobilística, sugerindo o comandante uma "condução mais defensiva e preventiva", mas também a limitação das deslocações ao estritamente necessário.A maior incidência da situação meteorológica adversa será entre o meio do dia de domingo até ao final do dia de amanhã, por volta das 23:00, sendo depois expectável um desagravamento, nomeadamente na manhã de segunda-feira.O aviso laranja -- o segundo mais grave numa escala de três -- é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.