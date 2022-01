PAN permanece no parlamento a custo com um resultado “mau para a democracia”

Foi uma longa e tensa espera pela contagem de votos no Salão Fernando Pessoa do Centro Cultural de Belém, local escolhido pelo Pessoas-Animais-Natureza para aguardar o resultado de eleições que por pouco não o tiravam da Assembleia da República, e que Inês Sousa Real, a única deputada eleita pelo partido, qualificou de negativos "não só para o PAN, mas para a democracia".



Uma noite eleitoral que se antecipava tranquila mudou de ares com a divulgação das primeiras projeções, altura em que o PAN, que elegeu 4 deputados em 2019 e contava com uma presença assegurada no hemiciclo, viu-se na iminência de perder a representação parlamentar, com um teto máximo estimado de 2 mandatos. A reação do partido foi perentória: "As sondagens não refletem o sentido de voto dos portugueses" e "o apuramento final ainda é prematuro", disse Ricardo Vicente, o nº 4 por Lisboa.



O primeiro sinal de desconforto veio cerca de uma hora depois, pela voz do nº2, Nelson Silva: "a perda de qualquer número de deputados não é propriamente uma vitória", pelo que "os resultados não são animadores". Entre os apoiantes, começou-se mesmo a fazer as contas a um entendimento com o PS, o BE ou o Livre para uma "ecogeringonça", um dos termos mais repetidos ao longo da noite, mas o vislumbre da maioria absoluta dos socialistas rapidamente deitou esse cenário por água abaixo.