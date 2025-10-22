Sábado – Pense por si

Velório de Balsemão marcado para esta tarde. Funeral é amanhã

Cerimónias acontecem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se esta quarta-feira no Mosteiro dos Jerónimos, a partir das 18h30, avançou a família em comunicado. 

Morreu Francisco Pinto Balsemão, fundador da SIC e Expresso

A missa terá lugar às 13 horas do dia de amanhã, 23 de outubro, também no Mosteiro dos Jerónimos. A celebração será presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa Emérito, D. Manuel Clemente.

"A família do Dr. Francisco Pinto Balsemão quer agradecer todas as mensagens que recebemos e todo o apoio nestas horas", refere ainda o comunicado.

O fundador da SIC e do Expresso morreu na terça-feira, aos 88 anos, de causas naturais, segundo informou a Impresa.

