Velório de Balsemão marcado para esta tarde. Funeral é amanhã

O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se esta quarta-feira no Mosteiro dos Jerónimos, a partir das 18h30, avançou a família em comunicado.



Morreu Francisco Pinto Balsemão, fundador da SIC e Expresso João Cortesão

A missa terá lugar às 13 horas do dia de amanhã, 23 de outubro, também no Mosteiro dos Jerónimos. A celebração será presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa Emérito, D. Manuel Clemente.

"A família do Dr. Francisco Pinto Balsemão quer agradecer todas as mensagens que recebemos e todo o apoio nestas horas", refere ainda o comunicado.

O fundador da SIC e do Expresso morreu na terça-feira, aos 88 anos, de causas naturais, segundo informou a Impresa.