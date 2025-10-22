Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 11:49

“É uma enorme perda para a comunicação social”: Carlos Rodrigues recorda Francisco Pinto Balsemão

O diretor-geral editorial da Medialivre, recorda o papel de Francisco Pinto Balsemão no País e nos media e destaca “três ensinamentos” que retira dos tempos em que trabalhou com o fundador do grupo Impresa.

