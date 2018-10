Documento alegadamente enviado a ministro da Defesa dava conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.

O Major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos, foi ouvido em tribunal esta segunda-feira - e prometeu, através do seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, que tinha "bastante para dizer". Ora, ao Tribunal de Instrução Criminal, o arguido revelou ter enviado, em conjunto com o director da PJM, o coronel Luís Vieira, um memorando ao ministro da Defesa Azeredo Lopes, a dar conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.



De acordo com o jornal Expresso, a nota enviada explicava toda a operação ao chefe de gabinete do Ministério da Defesa e que este terá telefonado a Azeredo Lopes, frente a dois militares da PJM, para o informar da situação.



Brazão foi o militar que recebeu uma suposta denúncia anónima que levaria à recuperação do material. Tal alegado envolvimento tornou-o o nono arguido da Operação Húbris, que investiga a alegada encenação do roubo do material de guerra furtado de Tancos.



Foi oficial de Cavalaria e tem uma licenciatura em Ciências Militares. Antes de ter ingressado na PJM, esteve cerca de 11 anos na Polícia do Exército. Foram-lhe dados dois louvores: um pelo director da PJM e outro pelo ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Na altura em foi constituído arguido, estava em Bangui, capital da República Centro Africana, numa missão da União Europeia. Na altura, Vasco Brazão recorreu ao Facebook para deixar claro: "Em breve vou apresentar-me à Justiça. Infelizmente, por estar na República Centro Africana, ainda não o pude fazer. Nada mais quero que, rapidamente, esclarecer a verdade dos factos. Não sou criminoso nem tão pouco os meus Camaradas de Armas o são. Somos militares. Cumprimos ordens. Estamos prontos para morrer na defesa e na salvaguarda do interesses Nacionais. Somos formados assim."



Esta segunda-feira, o ex-porta-voz da PJ Militar chegou a Lisboa a bordo de um voo da TAP. Assim que saiu do avião foi levado para o aeroporto de Figo Maduro e encaminhado para as instalações da PJ acompanhado por inspectores desta polícia. Depois de um longo interrogatório, ficou com a medida de coação de permanência na residência sem pulseira electrónica.



Azeredo Lopes desmente, Costa mantém "confiança" e oposição critica. "Uma gravidade sem precedentes"

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, frisou esta quinta-feira que é "completamente falso" que tenha sabido do plano engendrado pela Polícia Judiciária Militar para simular a entrega das armas roubadas em Tancos.



O ministro falou aos jornalistas durante a visita que fez à NATO, em Bruxelas, para "desmentir categoricamente" que tenha sido informado do plano. O governante recusou fazer mais comentários sobre o caso, alegando que o mesmo está sob segredo de justiça.



Também o primeiro-ministro afirmou que mantém a confiança no ministro da Defesa, Azeredo Lopes, face às informações reveladas de que este saberia do encobrimento do furto de armas dos paióis em Tancos. António Costa refere ao Expresso que o ministro envolvido "não suscita qualquer quebra de confiança". "Desconheço em absoluto o que tenha sido dito por qualquer pessoa em qualquer depoimento, que aliás presumo que seja segredo de justiça", afirmou Costa ao jornal.



Já Marco António Costa, deputado do PSD e presidente da comissão parlamentar de Defesa, frisa que é uma acusação de uma "gravidade sem precedentes" que deve ser "objecto da comissão de inquérito" ao assalto a Tancos. E acrescenta que, a título pessoal, espera "que tudo não passe de um mal entendido", enquanto a título institucional entende que é "uma acusação destas assume uma gravidade sem precedentes".



Já o CDS-PP remeteu para a comissão de inquérito apurar "o grau de conhecimento e envolvimento" do ministro da Defesa no processo de recuperação das armas roubadas em Tancos, em 2017, e insistiu na demissão de Azeredo Lopes. Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, que propôs uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos, disse não comentar notícias que partem de "da violação do segredo de justiça no âmbito de um processo judicial", dizendo saber separa o que é da justiça e o que é da política.