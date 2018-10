Na manhã desta quinta-feira , o ministro da Defesa, questionado sobre se a detenção do major Vasco Brazão foi motivo de embaraço durante o encontro dos ministros da Defesa da NATO, o governante argumentou que esta causou apenas "o embaraço e o lado desagradável de qualquer militar que esteja envolvido numa investigação criminal".

Azeredo Lopes afirmou também que gostaria de considerar Tancos uma questão "bem resolvida" e que o pedido da sua demissão apresentado pelo CDS não faria "sentido nenhum, considerando-o "uma espécie de bullying político".



Em outubro do ano passado, o grupo de cinco militares da PJM e três da GNR de Loulé combinou com um dos presumíveis autores do furto a entrega das armas, comprometendo-se em contrapartida a não informar a Polícia Judiciária e o Ministério Público daquela operação. Para isso, montaram uma operação de encobrimento, transportando as armas do terreno onde estavam escondidas, na propriedade de familiares do suspeito, para um baldio na Chamusca.



Na manhã de 18 de outubro, a PJM divulgou um comunicado anunciando a recuperação das armas e informando que a mesma se devera a uma chamada anónima para o piquete da PJM.



Na última semana foram todos constituídos arguidos na Operação Húbris, da PJ e do DCIAP. O coronel Luís Vieira ficou em prisão preventiva, assim como o suspeito do furto, João Paulino. O major Vasco Brazão encontra-se em prisão domiciliária enquanto os restantes arguidos saíram em liberdade com suspensão de funções.