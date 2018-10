O major Vasco Brazão será esta terça-feira ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa para o seu segundo interrogatório desde que foi detido, no início de Outubro. O militar será ouvido a respeito da Operação Húbris, que investiga o reaparecimento das armas furtadas dos paióis de Tancos, em Junho do ano passado.

A audição ao ex-porta voz da Polícia Judiciária Militar deverá introduzir esclarecimentos acerca do envolvimento do ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no encobrimento da operação de reaparecimento das armas furtadas.

Acompanhado pelo seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, o major do exército não prestou quaisquer declarações. De recordar que, depois do seu primeiro interrogatório, o general António Martins Pereira, como ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, entregou na passada quinta-feira a "documentação verdadeira" que Vasco Brazão e o ex-director da PJ Militar, o coronel Luís Vieira, lhe facultaram através de uma reunião no seu gabinete, em Novembro.