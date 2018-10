O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar terá entregue o documento que revela pormenores sobre o encobrimento da operação de reaparecimento das armas roubadas nos paióis de Tancos.

O major Vasco Brazão terminou esta terça-feira o seu depoimento no Ministério Público acerca da Operação Húbris, que investiga o reaparecimento das armas furtadas dos paióis de Tancos, em Junho do ano passado. Esta foi a segunda prestação de declarações desde que foi detido, no início de Outubro: há duas semanas, o antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Desta vez a seu pedido, foi convocado por procuradores no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



De acordo com advogado do militar, Ricardo Sá Fernandes, este terá entregue o memorando que revela pormenores sobre o encobrimento da operação de reaparecimento das armas roubadas nos paióis de Tancos. Na sua primeira audição, tinha revelado ao juiz de instrução a existência do documento e a sua entrega ao então chefe de gabinete de Azeredo Lopes - ministro da Defesa entretanto demissionário - numa reunião realizada no final do ano no Ministério da Defesa onde se encontrava também presente o então diretor da PJM, o coronel Luís Vieira.

Nessa altura, Vasco Brazão não teria consigo o memorando pois havia regressado directamente da República Centro Africana, onde se encontrava em missão da força das Nações Unidas pel o Exército português. Depois de chegar a Portugal, foi imediatamente detido para ser constituído arguido no caso, ficando em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica por suspeitas de ter participado na operação de encobrimento.

De recordar que, depois do seu primeiro interrogatório, o general António Martins Pereira, como ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, entregou na passada quinta-feira a "documentação verdadeira" que Vasco Brazão e o ex-director da PJ Militar, o coronel Luís Vieira, lhe facultaram através de uma reunião no seu gabinete, em Novembro.

, o documento permitia perceber os contornos da operação de encobrimento dos assaltantes. Azeredo Lopes, ainda como ministro da Defesa, sempre negou "categoricamente" ter tido conhecimento de quaisquer ilegalidades cometidas pela PJ Militar até