O major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos e um dos principais arguidos da Operação Húbris, pediu para ser novamente ouvido pelo juiz de instrução da investigação sobre a alegada encenação do roubo do material de guerra furtado de Tancos.A intenção foi revelada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, em declarações ao jornal Público. "Tendo em conta as notícias que têm vindo a ser publicadas, esclareço que já foi requerida nova tomada de declarações ao meu representado, altura em que este entregará às autoridades toda a documentação relevante que tem em seu poder designadamente quanto àquilo que se reporta ao memorando que tem sido noticiado", afirmou o responsável pela defesa de Brazão.Recorde-se que o major Vasco Brazão revelou, em declarações ao Tribunal de Instrução Criminal, ter enviado um memorando, a dar conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos, ao ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa, tenente-general Martins Pereira, numa reunião, em que também estava presente o então director da PJM, coronel Luís Vieira.