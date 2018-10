A contestação a Rui Rio como presidente do PSD continua e, com mais de 3.500 assinaturas recolhidas para a convocação de um congresso extraordinário em Dezembro, já se especula quem serão os possíveis candidatos para o substituir na liderança do partido. Se nas directas de Janeiro só Rio e Santana Lopes foram a votos, uma antecipação do calendário pode resultar, segundo a rádio TSF, no avanço de cinco sociais-democratas com candidaturas.

As críticas começaram devido às posições divergentes de Rio, que fizeram estalar o verniz no PSD e já tiveram as suas primeiras consequências. Na passada semana, o autarca de Loures André Ventura decidiu lançar o Movimento Chega, por considerar que é necessário afirmar o partido "como alternativa ao PS". Desde esse momento até esta quinta-feira, a acção já recolheu "mais de 3.500 assinaturas entre militantes e simpatizantes do PSD" em todo o país – suficiente para a convocação de congresso extraordinário.

O objectivo de André Ventura é, segundo a TSF, chegar às cinco mil assinaturas e, para isso, o o vereador da Câmara Municipal de Loures vai para a rua com uma iniciativa pública cujo objectivo é a queda do líder do PSD. A iniciativa foi entretanto desencorajada pelo município, que revelou que irá manifestar apoio a Rio.