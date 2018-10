O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que mantém a confiança no ministro da Defesa, Azeredo Lopes , face às informações reveladas de que este saberia do encobrimento do furto de armas dos paióis em Tancos António Costa refere ao Expresso que o ministro envolvido "não suscita qualquer quebra de confiança"."Desconheço em absoluto o que tenha sido dito por qualquer pessoa em qualquer depoimento, que aliás presumo que seja segredo de justiça", afirmou Costa ao jornal. De acordo com a notícia lançada pelo mesmo esta quinta-feira, Azeredo Lopes terá recebido um memorando por parte do, na altura, porta-voz da Polícia Judiciária Militar , o major Vasco Brazão, que o informava da operação de encobrimento de armas roubadas em Tancos. O ministro negou entretanto a acusação.

Na manhã desta quinta-feira o ministro da Defesa, questionado sobre se a detenção do major Vasco Brazão foi motivo de embaraço durante o encontro dos ministros da Defesa da NATO, o governante argumentou que esta causou apenas "o embaraço e o lado desagradável de qualquer militar que esteja envolvido numa investigação criminal".

Azeredo Lopes afirmou também que gostaria de considerar Tancos uma questão "bem resolvida" e que o pedido da sua demissão apresentado pelo CDS não faria "sentido nenhum, considerando-o "uma espécie de bullying político".