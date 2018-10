Ministro nega o que terá sido dito em interrogatório pelo major Vasco Brazão.

O ministro da Defesa garantiu esta quinta-feira ser "completamente falso" que tenha sabido do plano engendrado pela Polícia Judiciária Militar para simular a entrega das armas roubadas em Tancos.



Azeredo Lopes reagiu assim à notícia avançada pelo Expresso de que o major Vasco Brazão - que está em prisão preventiva após ter confessado ser o autor do plano de simulação de descoberta das armas - disse em interrogatório judicial que o ministro foi informado deste plano.



O ministro falou aos jornalistas durante a visita que faz à NATO, em Bruxelas, para dizer "desmentir categoricamente" que tenha sido informado do plano. O governante recusou fazer mais comentários sobre o caso, alegando que o mesmo está sob segredo de justiça.